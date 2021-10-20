【時報記者莊丙農台北報導】醫療技術不斷推陳出新，為人類帶來偌大福祉及投資商機。國泰投信總經理張雍川指出，當前創新醫療技術已超乎大眾想像，失智不再無藥可醫，癌症有望透過基因檢測預先找出人體內的地雷基因，新冠病毒也接連有疫苗、口服藥出現，11/1~11/5將募集的「國泰基因免疫革命ETF」(00898)將是國內最全方面鎖定「基因技術、疫苗突破、再生醫療」的ETF，且募集期間只須1萬元。
國泰基因免疫革命ETF追蹤指數是「Solactive全球基因免疫與醫療革命指數」，該指數是從已開發市場國家(涵蓋台灣、韓國)交易所的上市股票中，先依市值、流動性標準及FactSet的產業分類，初步篩選可投資的公司標的，再利用AI機器學習選股、分析財報、新聞、期刊等最新資訊，藉此挑出在基因、免疫學等醫療領域有高度投入的公司，成分股共計50檔，遍及全球9個國家。
國泰基因免疫革命ETF基金經理人游日傑認為，投資創新醫療絕對要掌握最新、最權威的菁英公司，觀察疫苗突破領域，美國嬌生公司已證實其追加劑有助於保護力再提升，此外Novavax公司開發的疫苗對付變種新冠病毒表現極佳且被譽為「最好的新冠疫苗」，這些市場佼佼者都不容錯過；再生醫療領域，腫瘤與免疫治療是全球領先的治療領域，市場預估至2025年有雙位數的成長規模，今年6月Biogen公司也獲美國食品藥物管理局批准阿茲海默新藥，讓失智者生活出現生機；基因技術領域，隨技術創新及費用降低，市場預期該領域將誕生引領創新醫療的新生代尖牙股，預估未來5年市場規模將成長1.5倍。
觀察全球主要創新醫療及生技相關指數表現，以近2年來看，追蹤的「Solactive全球基因免疫與醫療革命指數」含息報酬率高達144％，漲幅近1.5倍，明顯超越NYSE FactSet全球基因免疫生技指數的113％、那斯達克生技指數(NBI)67％。
(時報資訊)
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