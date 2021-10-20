【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】摩根大通周二下修蘋果iPhone手機在年終節日購物旺季的銷售預測，成為兩周以來第二家揮刀的金融機構。
全球晶片短缺和亞洲工廠因防疫關閉，最終還是波及了這家科技巨頭。根據摩根大通分析師Samik Chatterjee給客戶的報告，摩根大通將蘋果2022財年第一季（2021年10～12月）iPhone手機營收預測從690億美元調降至630億美元，相當於較前一年同期下滑近4%。第一財季iPhone手機銷量預測從8200萬支下修至7800萬支。
上周二彭博社援引消息人士報導，受到全球晶片短缺影響，蘋果可能減產多達1000萬支iPhone 13手機。報導指出，本來到今年底蘋果應該要生產9000萬支iPhone 13手機，但蘋果向代工廠表示，由於博通（Broadcom Inc）、德儀（Texas Instruments）等晶片供應商缺貨，因此得減少iPhone 13產量。
華爾街投銀Needham上周以晶片短缺為由，將蘋果第一財季iPhone 13的銷量預測下修1000萬支，降為8000萬支。
早在7月發布財報時，蘋果就已經警告其營收增長恐將放緩，以及已經影響Mac和iPad銷售的晶片短缺問題，也將開始衝擊iPhone手機生產。
摩根大通將第四財季（7～9月）iPhone銷量預測從5500萬支上修為5800萬支，並預估iPhone營收為460億美元，主要由iPhone 12的銷售所帶動，較華爾街預測均值410億美元樂觀一些。
儘管下修了蘋果年終旺季的iPhone銷售預測，但該分析師仍然調升蘋果的股票評級至「加碼」（overweight），目標價為每股180美元。
蘋果周二收漲1.51%，報148.76美元。
(時報資訊)
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