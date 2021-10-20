【時報-台北電】米斯特(2941)將於110年10月21日14：30以實體及線上直播方式舉辦興櫃前業績發表會，地點位於升級商務暨會議中心(臺北市松江路101號4樓)舉辦，線上直播可在YOUTUBE頻道搜尋米斯特國際，或參考下列網址：https://www.youtube.com/watch?v=da1zswyKqBY。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

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