【時報-台北電】台灣9月外銷訂單629.0億美元，與上年同月比較，增加128.8億美元或增25.7%，按新台幣計算增18.8%，連19紅達標。
第3季外銷訂單1,717.1億美元，較上季增加107.5億美元或增6.7%；較上年同季增加306.3億美元或增21.7%。
前3季外銷訂單4,816.3億美元，較上年同期增加1,178.9億美元或增32.4%。
國際品牌智慧手機新品陸續上市，加上去年延後上市效應，比較基數偏低，致組裝代工訂單增幅較高，另筆電、顯示卡等需求續強所致，資訊通信產品9月外銷訂單193.9億美元，年增39.1%。
電子產品外銷訂單194.9億美元，較上月增18.1%，較上年同月增21.5%，主因智慧手機等消費性電子新品上市、年底備貨需求，加上5G、高效能運算等新興科技應用需求不墜，帶動晶圓代工、晶片通路、記憶體、封測、印刷電路板等接單成長。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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