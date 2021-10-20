【時報編譯張朝欽綜合外電報導】在機構投資人大量賣超之下，南韓股市周三收跌。韓元兌美元走高。
周三南韓KOSPI指數收跌15.91點或0.53%，為3013.13點。交易量為溫和的11兆韓元(約94億美元)。機構投資人賣超2080億韓元，散戶買超2840億韓元，外資賣超730億韓元。
基準指數在開盤追蹤了華爾街隔夜的上漲，但是盤中機構投資人的拋售，指數轉趨下跌。
在美企強勁獲利下，那指隔夜上漲0.71%，來到15129點。道瓊也上漲0.56%。
Bookook證券分析師Lee Won表示，投資人對於股價表現的預期似乎轉趨調整，導致機構投資人拋售。
在疫苗接種率提高情形下，南韓染疫人數已連續12天低於2000人。66.7%的人口已完全接種，78.9%人口已接種第一劑。
三星電子跌0.42%，報7.03萬韓元；SK海力士漲0.2%，報9.79萬韓元。
現代汽車和三星SDI則接近持平，分別收報20.9萬和72.7萬韓元。Naver也收平在40.7萬韓元。
韓元上升，1174.2韓元兌一美元。
(時報資訊)
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