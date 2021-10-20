【時報編譯張朝欽綜合外電報導】在機構投資人大量賣超之下，南韓股市周三收跌。韓元兌美元走高。

　周三南韓KOSPI指數收跌15.91點或0.53%，為3013.13點。交易量為溫和的11兆韓元(約94億美元)。機構投資人賣超2080億韓元，散戶買超2840億韓元，外資賣超730億韓元。

　基準指數在開盤追蹤了華爾街隔夜的上漲，但是盤中機構投資人的拋售，指數轉趨下跌。

　在美企強勁獲利下，那指隔夜上漲0.71%，來到15129點。道瓊也上漲0.56%。

　Bookook證券分析師Lee Won表示，投資人對於股價表現的預期似乎轉趨調整，導致機構投資人拋售。

　在疫苗接種率提高情形下，南韓染疫人數已連續12天低於2000人。66.7%的人口已完全接種，78.9%人口已接種第一劑。

三星電子跌0.42%，報7.03萬韓元；SK海力士漲0.2%，報9.79萬韓元。

　現代汽車和三星SDI則接近持平，分別收報20.9萬和72.7萬韓元。Naver也收平在40.7萬韓元。

　韓元上升，1174.2韓元兌一美元。

(時報資訊)

#韓股 #股價

主要市場指數

紐約道瓊
35457.31 +198.70(0.56%)
05:05
S&P500
4519.63 +33.17(0.74%)
05:05
Nasdaq
15129.09 +107.28(0.71%)
05:16
費半指數
3381.45 +42.68(1.28%)
05:16
日經225
29255.55 +40.03(0.14%)
14:15
南韓KOSPI
3013.13 -15.91(0.53%)
17:03
香港恆生
26136.02 +348.81(1.35%)
16:08
上證指數
3587.00 -6.15(0.17%)
15:00
深圳成指
14452.25 -47.52(0.33%)
16:29
英國FTSE
7222.72 +5.19(0.07%)
19:01
法國CAC
6665.03 -4.82(0.07%)
19:01
德國DAX
15536.88 +21.05(0.14%)
19:01

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