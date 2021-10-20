據福布斯即時富豪榜20日顯示，字節跳動創辦人張一鳴身價達594億美元，超過騰訊董事長馬化騰，成為中國第二大富豪，也是中國互聯網首富。目前，農夫山泉創辦人鍾睒睒以644億美元位列中國首富，張一鳴與他僅差50億美元。

綜合陸媒20日報導，福布斯即時富豪榜顯示，張一鳴身價達594億美元，超過馬化騰(505億美元)，成為中國互聯網首富。另外，阿里巴巴創辦人馬雲排名第四，身價達424億美元。

報導稱，張一鳴在今年5月份發布全員信，宣布自己將卸任CEO一職，新任CEO由字節跳動聯合創辦人梁汝波接任。雙方將在今年底完成正式交接，屆時張一鳴也將完全卸任字節跳動CEO的身分。

張一鳴對此表示，希望有比自己合適的人來改進日常管理，保障公司的健康發展，所以決定卸任CEO的角色，放下日常的管理工作，作為公司創辦人，將聚焦到遠景戰略、企業文化、社會責任等長期重要的事情上。

(時報資訊)