證交所今（20）日公布，9月全體證券商稅後淨利54.61億元，較月衰退32.07億元、減幅約37％。累計前9月全體證券商稅後淨利824.43億元，較去年同期成長455.47億元、大幅成長123.45％。
證交所表示，9月大盤總成交值約5.996兆元，較8月減少26.19％，使證券商經紀手續費收入較上月減少；9月自營證券評價損失較多，使證券商自營業務淨利較8月衰退22.42億元、幅度約91.1％。
另9月競拍得標手續費收入及包銷證券評價利益較多，使證券商承銷業務淨利較8月成長4.50億元、月增幅約459.18％。整體而言，9月份全體證券商稅後淨利54.61億元，較8月衰退32.07億元、月減幅約約37％。
累計今年前9月，證券商經紀手續費收入因大盤總成交值成長而較去年同期增加78.64％，另今年截至9月加權股價指數上漲幅度較去年同期上漲幅度大，使自營業務淨利較去年同期成長169.46億元、年增約322.23％，承銷業務淨利亦較去年同期成長15.82億元、年增約67.35％，全體證券商稅後淨利824.43億元，較去年同期成長455.47億元、年增約123.45％。
(時報資訊)
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