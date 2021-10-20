大陸互聯網巨頭阿里巴巴20日宣布，正式啟動第13屆天貓「雙11」全球狂歡季，本屆活動積極提倡普惠和可持續性。

綜合陸媒20日報導，今年「雙11」的規模為歷年最大，共吸引了29萬個品牌參加，創下新紀錄。天貓將為超過9億大陸消費者提供超過1,400萬件折扣商品。今年活動將再次設有兩個售賣期，第一階段為11月1日至3日，第二階段為11月11日。

天貓在今年「雙11」致力提倡「綠色」生活方式，並將設立專門的綠色會場來展示節能減排產品，以及發放價值人民幣1億元的「綠色購物券」，鼓勵消費者投入到更為環保的生活方式中。

另外，從11月1日起，阿里巴巴旗下的智能物流網路：菜鳥網絡將在大陸20個城市逾1萬個菜鳥驛站循環再用寄件包裝物料，以減少購物節的碳足跡。

(時報資訊)

#阿里巴巴 #天貓 #雙11

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