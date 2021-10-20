大陸互聯網巨頭阿里巴巴20日宣布，正式啟動第13屆天貓「雙11」全球狂歡季，本屆活動積極提倡普惠和可持續性。
綜合陸媒20日報導，今年「雙11」的規模為歷年最大，共吸引了29萬個品牌參加，創下新紀錄。天貓將為超過9億大陸消費者提供超過1,400萬件折扣商品。今年活動將再次設有兩個售賣期，第一階段為11月1日至3日，第二階段為11月11日。
天貓在今年「雙11」致力提倡「綠色」生活方式，並將設立專門的綠色會場來展示節能減排產品，以及發放價值人民幣1億元的「綠色購物券」，鼓勵消費者投入到更為環保的生活方式中。
另外，從11月1日起，阿里巴巴旗下的智能物流網路：菜鳥網絡將在大陸20個城市逾1萬個菜鳥驛站循環再用寄件包裝物料，以減少購物節的碳足跡。
(時報資訊)
35457.31
+198.70(0.56%)
05:05
4519.63
+33.17(0.74%)
05:05
15129.09
+107.28(0.71%)
05:16
3381.45
+42.68(1.28%)
05:16
29255.55
+40.03(0.14%)
14:15
3013.13
-15.91(0.53%)
17:03
26136.02
+348.81(1.35%)
16:08
3587.00
-6.15(0.17%)
15:00
14452.25
-47.52(0.33%)
16:29
7222.72
+5.19(0.07%)
19:01
6665.03
-4.82(0.07%)
19:01
15536.88
+21.05(0.14%)
19:01
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：