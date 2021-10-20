全球最大數位貨幣資產管理公司灰度（Grayscale）19日（周二）表示已向美國證交會（SEC）提出申請，擬將灰度比特幣信託基金（Grayscale Bitcoin Trust，GBTC）轉換為比特幣現貨ETF。
經SEC核可後，ProShares推出美國首檔比特幣期貨ETF，周二正式在紐約證交所上市交易。SEC放行也令加密貨幣市場信心大振。
灰度的ETF將與加密貨幣的實際單位連結，而非僅透過期貨等衍生合約連結，倘若SEC批准灰度申請，意味比特幣獲該機關認定是可投資資產。
但一些分析師認為，灰度短期內獲得SEC核准的可能性不高，SEC主席詹斯勒曾提到，他傾向支持期貨合約產品，認為這可提供給投資人更多保護。SEC根據規訂將有75天審核期，以決定是否通過灰度申請。
灰度於2013年推出GBTC，後者成為全球規模最大的比特幣投資工具，管理資產接近400億美元。根據灰度資料，GBTC占全球比特幣流通量的3.4％。
灰度先前就一再提到，有意將GBTC以及另14檔加密貨幣信託轉換至ETF。
(時報資訊)
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