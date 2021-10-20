多位知情人士透露，中國資通訊大廠華為計畫與全球汽車巨頭大眾集團組建合資公司，研發自動駕駛技術，目前該專案正快速推進中。
36氪20日報導，消息人士表示，華為和大眾組建的合資公司旨在作為供應商，向大眾集團提供方案，雙方討論的合作方式之一是「大眾出錢，成為合資公司控股方，華為主要出技術IP（智慧財產權）」，而華為所提供的技術IP不僅包括軟體技術，也包括華為的晶片類IP。
報導稱，隨著合資公司組建，華為也會有不少高級技術人才參與支持。譬如華為前自動駕駛業務線高管、智慧駕駛產品部部長蘇箐就將加入合資公司。
蘇箐此前曾擔任華為終端公司首席架構師，後出任華為智慧駕駛產品部部長，推出自動駕駛系統方案ADS。2021年7月，因發表不當言論，蘇箐被免去智慧駕駛產品部部長職務。
報導指出，從過往來看，這項合作早有鋪墊。華為此前已經與大眾旗下的奧迪汽車品牌達成合作，向後者提供華為的ADS自動駕駛技術方案。這一次的合資公司合作，顯然是在奧迪品牌基礎上擴大了合作範圍。
(時報資訊)
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