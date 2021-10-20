【時報記者張漢綺台北報導】全新(2455)在微波通訊及光電產品需求暢旺下，第3季合併營收為9.47億元，創下單季歷史新高，由於客戶端訂單良好，全新審慎樂觀看待第4季營運，預估第4季營運有機會比第3季好，日系外資維持全新「買進」評等，目標價則由160元調高至165元。

受惠於美系客戶新機拉貨及車用LiDAR需求強勁，全新9月合併營收為3.42億元，月增8.42%，年成長55.24%，創下單月歷史新高，累計第3季合併營收為9.47億元，季增5.72%，亦是單季新高，累計前9月合併營收為27.33億元，年增44.76%。

由於第4季是微波通訊傳統旺季，全新樂觀看待美系新機銷售狀況，且光電產品方面，全新於9月開始出貨中國基地台產品，車用LiDar研發單亦趨於頻繁，可望成為第4季營運維持成長的關鍵，全新預估，第4季營運可望比第3季好。

日系最新外資報告維持全新第3季每股盈餘為1.28元預估，但預期第4季營收有上揚的空間，將第4季營收上調7%，並樂觀預期2022年到2023年每股盈餘可能高出4%到24%，維持全新「買進」評等，目標價則由160元調高至165元，全新今天股價亦逆勢收高。

(時報資訊)

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