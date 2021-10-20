日圓持續走貶，根據台灣銀行今(20)日下午牌告日圓現金賣出匯價，最低曾見到0.2469元，創下1998年8月、近23年以來的新低，如果以換新台幣5萬元來計算，與今年1月時的高點相較，現在可以多換到2萬3748日圓，折合新台幣超過5800元。
受疫情影響，雖然目前還無法像以往正常赴日本旅遊，但部分民眾已在為明年計畫去日本玩做準備，或是有的會透過網路代購日本商品，近期的日圓走貶已吸引不少哈日族的目光，日圓需求量較大的民眾甚至已開始換匯，為將來去日本旅遊做準備，專家建議，在不確定換匯價是否將再探低的情況下，建議可以考慮以分批換匯的方式較適宜。
觀察近日台銀的現金匯率牌告價，都有出現在0.25元關卡以下，今日甚至最低一度達0.2469元，來到1998年8月以來的新低價。
如果同樣以換新台幣5萬元來做比較，在今年1月的高點時，換匯價為0.2797元，當時可以換到17萬8763日圓，但以今日最低的0.2469元來計算，可以換到20萬2511日圓，相差9個月的時間，就可以多換到2萬3748日圓，相當於可以多賺到新台幣約5863元。
(時報資訊)
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