（南山產物取得「保單碳足跡」與「電子保單碳中和」雙認證，領先業界實現零碳電子保單。右起，捷能永續科技股份有限公司董事長張順傑、南山產物代理總經理王英君、台灣檢驗科技股份有限公司（SGS）資深營運總監鮑柏。圖／業者提供）

南山產物表示，該公司在今年進行財產保險服務的碳足跡計算分析，並將2020年所有電子保單，導入PAS2060碳中和（Carbon Neutral）實施標準，成為台灣首家達成「電子保單碳中和」、實現「零碳電子保單」之保險公司。目前車險、健康險、個人責任險等商品的電子保單使用率持續增長，疫苗險電子保單的使用率已接近8成。

氣候變遷已成為全球高度關注的議題，全球二氧化碳排放量逐年創新高。南山產物表示，該公司今年導入ISO14067碳足跡標準，針對全台34個據點，盤查保單服務過程中所使用的紙張以及人員耗費的電力、自來水、空調設備的冷媒，與服務過程所產生的廢棄物等，進一步計算出從受理、核保、製單、發單，平均每件財產保險服務的碳足跡為1.3公斤。

同時，南山產物更針對2020年所有電子保單，導入PAS2060碳中和實施標準，將推動電子保單生命週期間之各項減碳措施，無法再減量之碳排放量，再購買台灣彰濱再生能源風力發電所產生的碳權，進行碳抵換（carbon offset），並經台灣檢驗科技股份有限公司（SGS-Taiwan）第三方查證，確定南山產物的所有電子保單達成碳中和，讓南山產物電子保單碳排放量影響為零，領先業界達成「零碳電子保單」，為落實綠色金融願景貢獻心力。

此外，為致力於提供保戶更快速、便捷的服務，並避免人員在防疫期間因接觸造成防疫破口，南山產物再升級電子保單服務。保戶除了可利用電子郵件接收電子保單之外，多項專案商品更可透過手機簡訊接收電子保單服務。民眾在投保時，可自行選擇提供手機號碼或電子郵件帳號，核保完成後就會寄發簡訊或電子郵件給保戶，不僅讓保單傳遞更便捷、提升作業效率之外，更能落實環境永續、促進綠色價值鏈。

南山產物致力於降低環境衝擊，除了響應政策力推強制險電子式保險證，更自2020年7月起積極推動電子保單。目前車險、健康險、個人責任險等商品的電子保單使用率持續增長，疫苗險電子保單的使用率已接近8成。

(時報資訊)