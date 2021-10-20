時報-10/20上海華通鉑銀貴重金屬下午結算價(人民幣元)

項目 10/20 10/19 漲跌

一號國際白銀(公斤) 4932 4896 +36

二號國際白銀(公斤) 4917 4881 +36

三號國際白銀(公斤) 4902 4866 +36

鈀粉99.95%(公克) 488 474 +14

銠粉99.95%(公克) 3310 3480 -170

釕99.95%(公克) 136 136 -

銥99.95%(公克) 1170 1170 -

(王聖為)(商品行情網)

(時報資訊)

#白銀 #華通 #貴重金屬

重要商品行情

（更新：2021/10/20）
紐約近月天然氣
5.088 +0.10
紐約近月黃金
1770.5 +4.80
紐約近月RBOB汽油
2.4755 -0.01
倫敦近月布蘭特
85.08 +0.75
紐約近月輕質原油
82.96 +0.52
BDI綜合指數
4714 -18.00
芝加哥近月黃豆
1228 +6.50
芝加哥近月玉米
530.25 -2.50
日本近月RSS3橡膠
217.00 +8.30
紐約近月棉花
107.83 +0.79
倫敦三個月期鎳
20050.00 +53.00
倫敦三個月期銅
10149.50 -46.50

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