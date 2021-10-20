【時報-台北電】今日集中市場盤後交易總金額為5.81億元，成交張數為1萬2136張；委買張數7萬9925張，委賣張數2萬3568張。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

#盤後交易 #集中市場

延伸閱讀