韓國遊戲大廠NCSOFT旗下手遊大作《天堂W》將在11月4日0點（韓國時間）全球上市，事前預約也創下好成績，兩個月即達到1,300萬人次，是歷年來MMORPG中最高的預約人數。官網目前正在進行角色ID搶先預約活動。
NCSOFT手遊新作《天堂W》先前進行全球線上展示會，同步展開事前預約，開放預約後15個小時後即達到200萬預約人數；累積2個月預約人數更達1,300萬人次，是歷代MMORPG中最高的事前預約人數。
《天堂W》以繼承天堂正統性所完成的「FULL 3D」畫面和經典的「斜45度視角」，並透過全球單一版本服務，形成全世界的戰鬥社群。預計將在11月4日於韓國、台灣、日本、俄羅斯、東南亞、中東等共13個國家優先提供服務，往後預計將服務國家範圍擴大到北美、歐洲、南美等地區。
(時報資訊)
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