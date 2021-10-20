台股20日早盤延續反彈氣勢，早盤最高來到16,973點只差27點，便要來到萬七整數關卡下，大盤要追價意願不足下，指數漲幅出現收斂，終場台股面臨期指結算，11點過後，指數由紅翻黑，之後盤勢維持在平盤之下整理，終場加權指數下跌12點，收在16,887點，成交量為2,652億元。
國泰證期協理簡伯儀分析，從均線結構來看，目前5日、10日線是呈現上揚，指數雖然站穩月線，但在指數未站穩萬七整數關卡下，月均線大致上仍無法扭轉向上，就線型來看，盤勢屬短多反彈，中長期均線目前仍為空方走勢。
因此，當指數反彈接近萬七關卡，多空將面臨更大的激盪，而觀察大盤整體量能變化，在指數反彈的四個交易日中，成交量只有在反彈第一天的量能最大外，其餘三天大盤量能均未越過第一天的量能，且量能均低於3,000億，盤勢型態呈現W底，但後續量能若無法放大，大盤往上的反壓，將逐漸明顯。
大盤將面臨中長期均線反壓，櫃買指數走勢表現比加權指數強勢，股價收紅，K線近期也以紅K棒居多，最近整體的量能也為近期反彈相對大量，且觀察上漲機數來看，集中市場上漲418家數，小於下跌422家數，但櫃買市場上漲341家數，大於下跌305家數，顯示中小型股有特定買盤的關注，題材股仍可偏多。
(時報資訊)
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