大陸A股三大指數20日維持震盪走勢，午後三大指數震盪下挫，滬指最終收報3,587.00點，跌0.17％，成交額4,505億元。深成指收報14,452.25點，跌0.33％，成交額5,697億元。創業板指收報3,285.12點，跌0.37％，成交額2,066億元。

北向資金累計流入超過人民幣（下同）80億元，滬深兩市成交額再次突破1兆元大關。總體而言，資金避險情緒明顯，多空博弈較為激烈，個股跌多漲少。

類股方面，電力、鋼鐵、醫美、汽車整車股表現強勢，醫療服務股持續萎靡。從盤面上看，培育鑽石、綠電、鹽湖提鋰概念漲幅居前，煤炭、CRO概念、油氣開採股跌幅居前。

另外，大陸國家發改委19日晚間打出重磅組合拳，強調將研究依法對煤炭價格實行干預措施；組織召開煤電油氣運重點企業保供穩價座談會；在鄭州商品交易所調研強調依法加強監管、嚴厲查處資本惡意炒作動力煤期貨。

受此消息衝擊，20日大陸商品期貨多數收跌，焦煤、焦炭、錳矽、矽鐵、鄭醇、尿素、純鹼、乙二醇、PVC跌停，動力煤跌逾8％，滬鋅、滬鋁跌逾6%。

(時報資訊)

#滬指

主要市場指數

紐約道瓊
35457.31 +198.70(0.56%)
05:05
S&P500
4519.63 +33.17(0.74%)
05:05
Nasdaq
15129.09 +107.28(0.71%)
05:16
費半指數
3381.45 +42.68(1.28%)
05:16
日經225
29255.55 +40.03(0.14%)
14:15
南韓KOSPI
3013.13 -15.91(0.53%)
17:03
香港恆生
26136.02 +348.81(1.35%)
16:08
上證指數
3587.00 -6.15(0.17%)
15:00
深圳成指
14452.25 -47.52(0.33%)
16:29
英國FTSE
7218.95 +1.42(0.02%)
18:51
法國CAC
6662.43 -7.42(0.11%)
18:51
德國DAX
15535.89 +20.06(0.13%)
18:51

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