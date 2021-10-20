金屬機殼大廠可成（2474）加快庫藏股買回進度，20日第五度公告買回2,621張自家股票，累計買回張數已經突破萬張，相當於庫藏股執行進度突破四成，已經遠遠超越第一度庫藏股35％的執行率。

可成股價有庫藏股護體，穩穩守住160元整數大關，今日收在163元。

可成也在盤後第五度公告庫藏股買回進度，本次買回張數達2,621張，總金額達4.25億元，平均價位為162.09元，累計第二度庫藏股執行以來，可成已經買回自家股票10,002張，佔公司已發行股數之1.31％，庫藏股執行進度已達到40％。

累計這一波可成已經大砸16.25億元買回自家股票，買回股票的進度及手筆已經超越首波庫藏股。

(時報資訊)

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