【時報-台北電】20日早盤陸股漲跌不一，滬指維持盤下震盪，創指一度翻綠。黑色系為代表的週期板塊領跌兩市，燃氣、水泥、鋼鐵、化工等全線走弱，培育鑽石、數字貨幣概念股逆勢拉升。

午後三大指數震盪下挫，集體翻綠，電力、鋼鐵、醫美、汽車整車板塊表現強勢，醫療服務板塊持續萎靡。煤炭板塊大幅下挫，個股掀跌停潮，冀中能源、蘭花科創、山煤國際、昊華能源、兗州煤業、晉控煤業、潞安環能、平煤股份等多股大跌。

收盤，滬指跌0.17%，報3587.00點，成交額達4505億元；深成指跌0.33%，報14452.25點，成交額達5697億元；創指跌0.37%，報3285.12點，成交額達2066億元。滬深兩市成交額突破1萬億大關。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#陸股 #煤炭

主要市場指數

紐約道瓊
35457.31 +198.70(0.56%)
05:05
S&P500
4519.63 +33.17(0.74%)
05:05
Nasdaq
15129.09 +107.28(0.71%)
05:16
費半指數
3381.45 +42.68(1.28%)
05:16
日經225
29255.55 +40.03(0.14%)
14:15
南韓KOSPI
3013.13 -15.91(0.53%)
17:03
香港恆生
26136.02 +348.81(1.35%)
16:08
上證指數
3587.00 -6.15(0.17%)
15:00
深圳成指
14452.25 -47.52(0.33%)
16:29
英國FTSE
7218.95 +1.42(0.02%)
18:51
法國CAC
6662.43 -7.42(0.11%)
18:51
德國DAX
15535.89 +20.06(0.13%)
18:51

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