【時報-台北電】20日早盤陸股漲跌不一，滬指維持盤下震盪，創指一度翻綠。黑色系為代表的週期板塊領跌兩市，燃氣、水泥、鋼鐵、化工等全線走弱，培育鑽石、數字貨幣概念股逆勢拉升。
午後三大指數震盪下挫，集體翻綠，電力、鋼鐵、醫美、汽車整車板塊表現強勢，醫療服務板塊持續萎靡。煤炭板塊大幅下挫，個股掀跌停潮，冀中能源、蘭花科創、山煤國際、昊華能源、兗州煤業、晉控煤業、潞安環能、平煤股份等多股大跌。
收盤，滬指跌0.17%，報3587.00點，成交額達4505億元；深成指跌0.33%，報14452.25點，成交額達5697億元；創指跌0.37%，報3285.12點，成交額達2066億元。滬深兩市成交額突破1萬億大關。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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