【時報記者莊丙農台北報導】東元(1504)今天首度曝光最新自主研發、設計、製造的電動車動力系統T Power+，可適用於電動大客車、重型電動貨卡、港口AGV、渡輪等大型載具。董事長邱純枝指出，T Power+動力系統商用車部分，將用於華德動能(2237)的電動巴士，預計年底前路測完成，明年第1季開始小量生產；也與集團旗下宅配通(2642)合作，開發國內第一台電動物流車，明年也會量產。乘用車則鎖定海外市場，預計先導入印度量產，希望2024年電動車產品營收比重將達機電系統事業群的10％。
東元T Power+以馬達功率模組化設計，自150kW到250kW，符合車廠不同車輛規格需求。邱純枝表示，東元是目前台灣製造商唯一取得DMIT(設計製造在台灣)產創計畫的動力系統廠商，不但支持國產化政策，今年可配合電巴車廠完成整車測試，預計明年可量產上市，加速實現電動車供應鏈在地化的目標。
東元車用動力系統的能力，採用自主設計以及功率模組化，且連結智慧監控；今年6月更在中壢廠啟用車用馬達與驅動器專用生產線，以自動化、智慧化技術生產製造，希望為電動車國產供應鏈打下最高規格的基礎。
法人指出，台灣市場今年3月與華德簽訂兩年500套電動巴士的MOU，今年預估可接單175套；另外與國內知名車廠開發的貨卡專案路測順利，預計今年也可取得小量訂單，明年量產。東元表示，除可以應用於電動大客車與大型貨卡車，並可延伸至其他場域應用，例如電動渡輪、電動農用機、港口電動無人搬運車等。
東元也與宅配通合作，共同打造國內第一台電動物流車，明年將進入量產階段，電動物流車的產生，是物流車一大進化，對減少碳排放有相當助益，也符合碳中和的趨勢。
此外，東元在展示T Power系列馬達、驅動器、和減速機三合一動力系統的底盤車，可望在近期內再推出高度集成三合一的升級版，乘用車會先在海外布局，將在印度生產，鎖定當地乘用車市場，目前產品已經送樣，未來複製到海外各地。
(時報資訊)
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