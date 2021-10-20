【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】路透援引消息人士報導，美國總統拜登和民主黨國會議員最快可望在本周就該黨具歷史意義的重大經濟振興方案達成協議。

拜登周二會見了19名國會議員，試圖彌平各方歧見，以盡快就其提出、規模高達數兆美元的「雙法案」達成協議，這兩項法案分別將聚焦於強化社會安全網，以及增進國家基礎建設。

一名消息人士透露，如果進展順利，本周內就會宣布達成協議。另外兩名消息來源表示，白宮希望在未來幾天內發布消息。

白宮薩琪（Jen Psaki）在周二晚間發布的書面聲明中表示，經過一整天具有建設性的會商，今晚拜登總統更有信心為美國人民帶來強勁、持續的經濟增長，能造福所有人。

不過，眾議院進步派黨團小組（Congressional Progressive Caucus）主席Pramila Jayapal在與拜登會面後表示，最初估計為10年3.5兆美元的社會支出方案可能縮減至1.9兆～2.2兆美元。

《華盛頓郵報》（Washington Post）周二晚間報導，拜登在一次非公開會議上告訴民主黨人，他認為介於1.75兆至1.9兆美元的協議可能達成。

參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，民主黨的目標是在本周達成一項框架性的協議。但所有消息人士都表示，相關協商還在進行中，也仍然相當脆弱，最後仍有可能協商破局。

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）已經將10月31日定為眾議院通過1.2兆美元基礎建設方案的最後期限。這項由兩黨協商的法案此前已經獲得參議院通過。

拜登周二會見了眾議院進步派人士，他們一直不願意通過這項基礎建設法案，除非一併推進這項1.2兆美元法案與另一項規模高達3.5兆美元的社會支出法案，為拜登兌現氣候變遷、縮小社經不平等等競選支票提供資金。

拜登周二亦會見溫和派民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）和希尼瑪（Kyrsten Sinema），他們則對3.5兆美元法案的支出規模感到擔憂，並呼籲拜登縮減規模。民主共和兩黨在參議院各拿下一半席次，這表示在共和黨強力反對下，民主黨一票都不能跑，才能讓該社會支出法案在參議院過關。

(時報資訊)