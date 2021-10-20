【時報編譯張朝欽綜合外電報導】在華爾街隔夜強勁收盤情形下，日本股市周三上漲。但是大部分漲幅都被抹去，因為投資人對美股期貨疲軟和公債殖利率的上升持謹慎態度。

　周三日經225指數收漲40.03點或0.14%，為29255.55點；日經早盤一度漲0.9%。東證一部指數漲1.10點或0.05%，為2027.67點。

　由於強勁財報，大型科技和醫療公司上漲，推進華爾街股市隔夜上漲。

　在亞洲交易時段，10年期美債殖利率觸及1.673%，約近5個月高點。

　大和證券資深策略師Kentaro Hayashi表示，日本股市在盤中稍早的時候追蹤了華爾街股市隔夜穩健收盤而大漲，但多數的漲幅都因美股期貨在亞洲交易時段下跌而回吐。

晶片設備商東京威力科創漲幅幾乎被沒收，收漲0.4%。

　在國債殖利率上升之下，券商經紀股和銀行股分別上漲1.52%和1.83%。

　航空股和鐵路股也在經濟復甦希望下，取得進展，分別漲3.14%和1.83%。媒體報導，東京都政府計畫在下周放寬對居酒屋和餐廳的新冠管制措施。

　在33個次指數中，航運股是最大輸家，跌3.25%。

(時報資訊)

#日本股市

主要市場指數

紐約道瓊
35457.31 +198.70(0.56%)
05:05
S&P500
4519.63 +33.17(0.74%)
05:05
Nasdaq
15129.09 +107.28(0.71%)
05:16
費半指數
3381.45 +42.68(1.28%)
05:16
日經225
29255.55 +40.03(0.14%)
14:15
南韓KOSPI
3013.13 -15.91(0.53%)
17:03
香港恆生
26136.02 +348.81(1.35%)
16:08
上證指數
3587.00 -6.15(0.17%)
15:00
深圳成指
14452.25 -47.52(0.33%)
16:29
英國FTSE
7218.95 +1.42(0.02%)
18:51
法國CAC
6662.43 -7.42(0.11%)
18:51
德國DAX
15535.89 +20.06(0.13%)
18:51

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