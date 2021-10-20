【時報編譯張朝欽綜合外電報導】雀巢在周三上調銷售的財測指引。強勁的零售銷售和「家庭之外」的食品消費復甦，推進了第三季本業銷售成長6.5%；公司也預計全年本業銷售將增加6~7%。

該全球最大食品集團在聲明中表示，今年前九個月，在扣除收購和匯率波動因素的有機銷售金額成長了7.6%，高於公司所編製的分析師6.6%成長預測。

雀巢今年前九個月的整體銷售為632.94億瑞士法郎，增加了2.2%。

該漢堡肉製造商曾在七月將全年財測上調為成長5~6%。雀巢最新表示，在原物料成本上升壓力下，營業利益率將維持穩定。

雀巢維持「獲利率持續溫和的改善」的中期展望不變。與其他食品同業一樣，在輸入成本壓力下，雀巢的獲利率也面臨挑戰。

雀巢曾在上月提出警告，稱2022年投入成本的通膨可能更嚴重，可能會暫時地擠壓了獲利率。法國達能(Danone)也在周二提出警告，稱明年的通膨將不斷地加大。而美國生活用品廠寶僑(P&G)也表示，將提高美國的產品售價，以對抗大宗商品和運費的高漲。

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