【時報-台北電】中興電(1513)關於公司董事長等人個人證券交易法等案一審宣判結果之說明。
關於中興電董事長、總經理等人個人涉及證券交易法等案，台灣台中地方法院宣告一審判決結果，並對中興電宣告沒收，中興電及相關當事人均尚未收到判決書，並不清楚判決理由為何。
中興電對一審判決結果深感遺憾，就媒體報導本案合議庭認定中興電董事長等人涉共同犯證券交易法之不合常規交易罪及刑法之詐欺取財罪等情，事實上中興電董事長等人對於被起訴之犯罪事實並無犯罪之認識及故意，故本案之客觀事實應不構成上述罪名。中興電及中興電董事長等人將於收到判決書後委由律師依法提出上訴，以求清白。公司營運正常且財務健全，不受本案判決影響。（編輯整理：葉時安）
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：