日圓近期持續低價，日本東京外匯市場今天一度出現1美元兌換114日圓匯率，是睽違約3年11個月的日圓低價。

日本放送協會（NHK）指出，日圓貶值主因是美國長期利率上升、原油價格高漲引起市場擔憂，加上日本貿易收支赤字等，導致拋售日圓搶買美元，促使日圓貶值。

官房副長官磯崎仁彥今天在記者會上表示，政府向來不便評論匯率，不過維持匯率穩定相當重要，將持續關注外匯市場的動向。

(時報資訊)

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主要市場指數

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