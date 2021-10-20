鴻海旗下鴻騰六零八八精密科技今天公告，旗下子公司針對也是鴻海轉投資的日本夏普（Sharp）提出法律訴訟。
鴻騰主張子公司與夏普雙方簽署光學鏡頭康達智（Kantatsu）股份購買協議，因夏普失實陳述，應屬無效或應予撤銷，夏普也應退還59.04億日圓及其他賠償。
鴻騰今天在香港交易所提出自願性公告，揭露全資附屬公司Foxconn Interconnect Technology Singapore Pte. Ltd.（FIT Singapore）針對夏普提起法律訴訟。
鴻騰指出，2019年10月FIT Singapore向夏普購買康達智優先股，訂立股份購買協議後，經查康達智在2018年至2020年期間，曾作出不當會計處理及若干欺詐交易，因此去年鴻騰財報就康達智股權的全部帳面金額確認公平值虧損。
鴻騰今天公告，今年8月3日基於公司治理及保障股東權益，FIT Singapore在日本向夏普提起訴訟，主張股份購買協議因夏普的失實陳述而屬無效或應予撤銷，並要求全額退還該收購事項的總代價59.04億日圓及其他相關賠償。
鴻騰指出，日本東京地方法院10月18日就管轄權議題舉行了聽證會，鴻騰繼續密切監控訴訟的任何進一步進展，並將於適當時候進一步公告。
康達智主要生產智慧型手機用光學微距鏡頭產品，不過市場競爭激烈、康達智業績低迷，今年3月更爆發會計處理不當情事，因此徹底進行組織改革。夏普3月指出，康達智會計處理不當估2018會計年度到2020會計年度累計影響夏普集團營收約75億日圓，稅前獲利影響約76億日圓。
根據資料，康達智成立於1979年6月，資本額47.05億日圓（約合新台幣11.87億元），到今年3月底總資產約147.82億日圓（約合新台幣37.3億元），夏普持股比重約53.25%；到2019年10月，鴻騰對康達智持股比重約28%。
康達智在日本福島縣須賀川市設有模具工廠，從事設計研發、模具製作、樣品試作，結合連雲港新廠生產；康達智先前也已在中國浙江省平湖市設廠。
夏普在6月底曾公告，康達智旗下一家位於中國連雲港公司，出售給音圈馬達廠遼寧中藍電子科技，遼寧中藍電子科技持有康達智連雲港公司全數股權。
(時報資訊)
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