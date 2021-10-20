經濟部好食券被質疑網站上的適用店家資訊，有些實際上卻不能使用，遭質疑資訊有問題，經濟部長王美花今說，會盡量更新使資料一致，不過有些連鎖業者各分店可使用的支付方式不同，造成好食券官網難以標示，要麻煩消費者多體諒。

王美花表示，現在有很多店家新申請台灣Pay，台灣Pay有店家的資料後，經濟部再從台灣Pay把資料串連到經濟部的網站，中間可能會出現落差，將盡快更新網站，讓兩邊的資料一致。

有民眾反映在網路上搜尋到的適用店家，實際上卻不能使用數位綁定的五倍券；對此，王美花指出，有些店家為連鎖店，可能部分分店擁有數位支付工具，部分分店則沒有，這個部分處理起來會很困難。

王美花說，在實際操作上有很多樣態會出現，經濟部只能盡量做得更充分，請消費者體諒。

(時報資訊)