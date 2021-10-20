【時報-台北電】泰山(1218)董事會決議12月16日召開110年第一次股東臨時會，地點為彰化縣田中鎮興工路6號(公司員工教育訓練中心)，停止過戶期間為11月17日～12月16日。(編輯整理：龍彩霖)

(時報資訊)

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