證交所接獲投資人檢舉，近日接到詐騙集團冒用台灣證券交易所的電話，偽稱只要加入通訊媒體的投資群組，即可分享投資資訊。證交所20日再度提醒，這是詐騙集團冒用證交所名義及公司總機電話，打電話詐騙，投資大眾切勿相信，盲目跟從。
證交所為打擊利用資訊詐騙歪風，已積極於司法機關備案，除發布新聞稿透過媒體發布聲明，並於臉書貼文提醒投資人，以正視聽。
詐騙集團冒用證交所名義，內容不外乎是「謊稱投資群組由專業分析師建立」、「吹噓推薦的個股穩賺不賠，藉以博取民眾信任及跟進」、「勸誘買入特定個股，藉眾人資金抬轎」、「勸誘加入付費會員，以獲取獨家消息與獲利機會」等，投資人應審慎辨識資訊真偽。
證交所呼籲，民眾若有發現金融機構遭到冒名或自身有遭受詐騙情形，可檢具相關具體事證致電警政署反詐欺專線165、向司法檢調機關提出檢舉，或提供金管會轉請檢調單位查辦。
證交所強調，目前金管會為加快證券期貨相關不法案件的處理效率，已與內政部警政署刑事警察局建立即時聯繫窗口，並建置「防範非法證券期貨業宣導專區」，彙整合法證券商、期貨業、投信投顧業名單、非法態樣及投資警訊等內容。
此外，券商公會、投信投顧公會網站亦已設置「國際投資警示專區」及「非法業者警示專區」。證交所再次提醒，民眾可至上開網站查詢相關資訊，以確保投資安全。
(時報資訊)
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