【時報-台北電】據證券時報報導，香港聯交所會進一步加強發行人作出的氣候相關披露。就上市公司的ESG（環境、社會與企業管治）彙報框架方面，香港聯交所把重點放在ESG管治和氣候變化披露上，有關修訂自2020年7月1日生效。

這些規定包含氣候相關財務披露工作小組建議的重要元素。為推動上市公司按這個小組建議作出氣候變化披露，交易所正編寫全新實用指南，並預計於今年第四季發布。（編輯整理：張嘉倚）

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