【時報編輯龍彩霖綜合報導】周二美股在科技股領軍下全面收高，台股早盤由權王台積電(2330)領漲IC設計、車電等電子股，加以航海王及鋼鐵人聯手出擊，推升早盤指數一度上漲逾70點，達16973.86點，進逼萬七城門，惟市場追價力道不強，水泥、觀光、塑膠等傳產股壓盤，加以金融、航運股虎頭蛇尾，拖累大盤翻黑跌落16900點、下探16855.81點，尾盤台積電(2330)遭賣單調節600元不保，終場加權指數下跌12.85點為16887.82點，成交值為2652.39億元。今日外資(不含外資自營商)賣超49.1873億元，投信買超10.3206億元，自營商賣超16.6182億元，三大法人賣超55.48億元。
權王台積電(2330)法說後獲外資偏多力挺，惟今日尾盤遭賣單調節失守600元，拖累聯電(2330)、友達(2409)、群創(3481)、瑞昱(2379)、日月光投控(3711)等權值股跟進走軟，盤面上由宏達電(2498)、聯發科(2454)、鴻海(2317)、大立光(3008)、宏碁(2353)、國巨(2327)等扮演台股撐盤要角；IC設計獲買盤點火，威盛(2388)強攻漲停，新唐(4919)、偉詮電(2436)、金麗科(3228)、智原(3035)、凌陽(2401)、義隆(2458)、譜瑞-KY(4966)、聚積(3527)強強滾。ABF載板三雄在外資看旺後市力挺下，欣興(3037)、景碩(3189)、南電(8046)走路有風；車電股題材燒燙燙，信邦(3023)、健策(3653)、健和興(3003)、茂達(6138)、朋程(8255)、智伸科(4551)、美琪瑪(4721)漲勢猛烈；矽晶圓族群因前景看俏加持，合晶(6182)、台勝科(3532)聯袂走揚。
傳產股今日普遍回檔，早盤氣勢如虹的貨櫃三雄一度帶領航運股指大漲2.7%，惟買盤後繼無力，長榮(2603)震盪翻黑，陽明(2609)、萬海(2615)漲幅收斂至1%內，遠雄港(5607)、宅配通(2642)、慧洋-KY(2637)相對強勢。鋼鐵股龍頭中鋼(2002)繳出前3季每股稅前淨利達3.92元亮麗財報，並看好亞洲Q4鋼價有望止跌向上，今日抗跌扮演類股撐盤要角。水泥股受累中國實施「能耗雙控」，Q4恐旺季不旺，雙雄台泥(1101)、亞泥(1102)近期股價軟趴趴，雙雙回探波段低點。百貨股在千金股富邦媒(8454)擁雙11及五倍券雙利多題材點火下短均、季線全面拿下，領漲類股漲幅跑在前頭。金融股在買盤熄火下漲幅回吐，富邦金(2881)、國泰金(2882)、開發金(2883)、台新金(2887)聯手收黑。
台股今日在電子股虎頭蛇尾、台積電(2330)失守600元下翻黑收低，雖守住月線及短期均線，卻丟失16900關，外資今日翻空賣超49.18億元，連四買止步。分析師表示，台股因上檔季線壓力沉重，今日為台指期結算也面臨壓力，萬七近關情怯；在連續上漲後，面臨到前波套牢區，短線上指數空間不大，需要時間化解，預料後續仍要補量才有機會突破季線壓力。台股第四季雜音干擾較多，個股表現強弱將更明顯，市場資金將以績優生為主，由於去年下半年基期較高，優先選擇Q4、明年看佳的產業。目前航運短線套牢籌碼凌亂，需要時間整理消化，仍建議有反彈應保守操作。美台超級財報周開跑，預料科技大廠多數將繳出亮眼成績單，看好半導體族群包括晶圓代工、設備廠及矽晶圓等，五倍券及塑化股基本面走揚亦可留意。
近期台股跟隨美股反彈亦步亦趨，在台積電法說釋出佳音後，帶動電子族群出現一波反彈。整體而言，大盤成交量能宜溫和放大，類股輪漲反彈格局方能延續，技術面首要觀察季線壓力能否帶量突破，以及在10月中下旬重量級電子股法說會陸續登場後，公司對第四季旺季效應與庫存調整的看法至關重要。目前台股為中長多對抗中空格局，上檔套牢賣壓待擴量消化，暫以逢回選股偏多操作，若成交量沒放大，彈至季線上下可先減碼弱勢股，建議選股以守在年線上、維持中長多格局個股為主，聚焦晶圓代工、IC載板、設計IP、車用電子、5G相關等，以及塑化及運動相關等傳產股。
(時報資訊)
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