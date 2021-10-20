【時報-台北電】上證報中國證券網訊，大陸財政部19日於香港順利發行40億美元主權債券，包含3年期10億美元、5年期15億美元、10年期10億美元、30年期5億美元。國際投資人認購踴躍，本次發行之總認購規模逾240億美元，達成6倍超額認購，也是財政部史上最低發行息差。(編輯整理：廖小蕎)
(時報資訊)
【時報-台北電】上證報中國證券網訊，大陸財政部19日於香港順利發行40億美元主權債券，包含3年期10億美元、5年期15億美元、10年期10億美元、30年期5億美元。國際投資人認購踴躍，本次發行之總認購規模逾240億美元，達成6倍超額認購，也是財政部史上最低發行息差。(編輯整理：廖小蕎)
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：