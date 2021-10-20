【時報-台北電】上證報中國證券網訊，大陸財政部19日於香港順利發行40億美元主權債券，包含3年期10億美元、5年期15億美元、10年期10億美元、30年期5億美元。國際投資人認購踴躍，本次發行之總認購規模逾240億美元，達成6倍超額認購，也是財政部史上最低發行息差。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

#大陸 #債券

主要市場指數

紐約道瓊
35457.31 +198.70(0.56%)
05:05
S&P500
4519.63 +33.17(0.74%)
05:05
Nasdaq
15129.09 +107.28(0.71%)
05:16
費半指數
3381.45 +42.68(1.28%)
05:16
日經225
29255.55 +40.03(0.14%)
14:15
南韓KOSPI
3013.13 -15.91(0.53%)
17:03
香港恆生
26136.02 +348.81(1.35%)
16:08
上證指數
3587.00 -6.15(0.17%)
15:00
深圳成指
14452.25 -47.52(0.33%)
16:29
英國FTSE
7218.95 +1.42(0.02%)
18:51
法國CAC
6662.43 -7.42(0.11%)
18:51
德國DAX
15535.89 +20.06(0.13%)
18:51

延伸閱讀