（國泰投信20日舉辦國泰基因免疫革命ETF上市線上記者會。圖／國泰投信提供）

「基因技術、疫苗突破、再生醫療」三大醫界創新領頭羊商機，ETF一次布局！國泰投信總經理張雍川20日指出，隨著疫苗施打的全球化，各品牌疫苗各有適合施打的族群，如BNT疫苗適合青少年施打、AZ是最便宜疫苗且可能是第三世界國家的疫苗首選、Novavax蛋白疫苗則被譽為可能超越BNT、莫德納的神級疫苗等。11月1日至11月5日將募集的「國泰基因免疫革命ETF」（00898）一次涵蓋最完整的國際主流疫苗品牌，同時也搶攻疫情帶來的基因醫學、免疫醫學、再生醫學等革命性創新醫療突破商機。

張雍川進一步表示，當前創新醫療技術已超乎大眾想像，失智不再無藥可醫，癌症有望透過基因檢測預先找出人體內的地雷基因，新冠病毒也接連有疫苗、口服藥出現，創新醫療商機無限，「國泰基因免疫革命ETF」（00898）推出後將是國內最全方面鎖定「基因技術、疫苗突破、再生醫療」的ETF，一網打盡創新醫療領域的領頭羊，且募集期間只要1萬元，就能讓民眾真正以低門檻輕鬆參與改善人類健康的劃時代醫療新商機。

國泰投信指出，國泰基因免疫革命ETF（00898）追蹤指數是「Solactive全球基因免疫與醫療革命指數」，該指數是從已開發市場國家（涵蓋台灣、韓國）之交易所的上市股票中，先依市值、流動性標準及FactSet的產業分類，初步篩選可投資的公司標的，再利用AI機器學習選股、分析財報、新聞、期刊等最新資訊，藉此挑出在基因、免疫學等醫療領域有高度投入的公司，成分股共計50檔，遍及全球9個國家。國泰基因免疫革命ETF（00898）基金經理人游日傑認為，投資創新醫療絕對要掌握最新、最權威的菁英公司，觀察疫苗突破領域，美國嬌生公司已證實其追加劑有助於保護力再提升，此外Novavax公司開發的疫苗對付變種新冠病毒表現極佳且被譽為「最好的新冠疫苗」，這些市場佼佼者都不容錯過；再生醫療領域，腫瘤與免疫治療是全球領先的治療領域，市場預估至2025年有雙位數的成長規模，今年6月Biogen公司也獲美國食品藥物管理局批准阿茲海默新藥，讓失智者生活出現生機；基因技術領域，隨技術創新及費用降低，市場預期該領域將誕生引領創新醫療的新生代尖牙股，預估未來5年市場規模將成長1.5倍。

(時報資訊)