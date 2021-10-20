（花旗（台灣）銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞。圖／業者）
花旗財富管理20日舉行《2021年第四季投資展望》線上會議，為財管客群說明金融市場最新情況。花旗集團展望第四季，隨著經濟緩步復甦，上修全球經濟成長率預測，從2020年的-3.5％上修至2021年5.8％，2022年全球經濟成長率更從第三季原預估之4.0％，上修至4.3％，美國扮演經濟復甦的領先者，預估美國聯準會將在2022年第四季開始升息。
花旗集團指出，金融市場走過劇烈震盪的第三季，隨著疫苗施打率攀升，全球經濟逐步脫離疫情陰霾，儘管美國聯準會宣布年底啟動縮減購債計畫，預料2022年仍將持續購債，整體而言，金融市場維持寬鬆環境，支撐經濟成長。
由於近期原物料價格飆漲，引發通膨升溫的疑慮，加上中國監管政策調整等衝擊，第三季金融市場波動加大，花旗（台灣）銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞表示，花旗集團預估通膨增溫、但不會失控，2021年全球通貨膨脹率為3.1％，2022年為2.8％，並預估美國聯準會於2022年下半年升息。
曾慶瑞說，今年來的通膨是「雞生蛋，蛋生雞」問題，隨著疫情緩解，供應鏈慢慢恢復正常，投資人可以關注，第四季會是通膨的相對高點，接下來估計會回到合理水準，美國聯準會將隨通膨相關數據採取升息動作，一切仍然在可控制的範圍，不會出現大幅通膨或是快速升息的作法。
花旗財富管理預期，企業獲利持續朝向正面發展，可望於2021年第四季繼續支撐全球股市，股優於債的投資主軸不變，看好健康護理、消費必需品和半導體等具有持續股息成長的產業。
(時報資訊)
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