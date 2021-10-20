【時報-台北電】前源更正減資換股基準日，故全文重發。

　前源(3601)為改善財務結構，依相關規定辦理減少資本2億9903萬9000元，銷除股份2990萬3900股，用以彌補累積虧損，減資比例約45.24%。減資換發股票時程如下：舊股票最後過戶日110年11月12日，舊股票停止過戶期間110年11月15日至19日，減資基準日110年10月21日，減資換股基準日110年11月19日。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

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