【時報-台北電】前源更正減資換股基準日，故全文重發。
前源(3601)為改善財務結構，依相關規定辦理減少資本2億9903萬9000元，銷除股份2990萬3900股，用以彌補累積虧損，減資比例約45.24%。減資換發股票時程如下：舊股票最後過戶日110年11月12日，舊股票停止過戶期間110年11月15日至19日，減資基準日110年10月21日，減資換股基準日110年11月19日。(編輯整理：廖小蕎)
(時報資訊)
【時報-台北電】前源更正減資換股基準日，故全文重發。
前源(3601)為改善財務結構，依相關規定辦理減少資本2億9903萬9000元，銷除股份2990萬3900股，用以彌補累積虧損，減資比例約45.24%。減資換發股票時程如下：舊股票最後過戶日110年11月12日，舊股票停止過戶期間110年11月15日至19日，減資基準日110年10月21日，減資換股基準日110年11月19日。(編輯整理：廖小蕎)
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：