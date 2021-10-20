【時報-台北電】台半(5425)利澤廠於110年1月19日經宜蘭縣政府環保局稽查，認定違反水污染防治法第7條第1項規定，放流水未符合放流水標準(SS超標)(懸浮固體：228.0mg/L，法規最大限值：30mg/L)。台半須依環境教育法第23條規定參加環境講習2小時，及依裁處書規定期限內繳納罰鍰142.8萬元，日後將持續改善並加強管理及人員教育訓練，杜絕環境污染、避免此情形再發生。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

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