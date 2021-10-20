【時報-台北電】台半(5425)利澤廠於110年1月19日經宜蘭縣政府環保局稽查，認定違反水污染防治法第7條第1項規定，放流水未符合放流水標準(SS超標)(懸浮固體：228.0mg/L，法規最大限值：30mg/L)。台半須依環境教育法第23條規定參加環境講習2小時，及依裁處書規定期限內繳納罰鍰142.8萬元，日後將持續改善並加強管理及人員教育訓練，杜絕環境污染、避免此情形再發生。(編輯整理：廖小蕎)
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
【時報-台北電】台半(5425)利澤廠於110年1月19日經宜蘭縣政府環保局稽查，認定違反水污染防治法第7條第1項規定，放流水未符合放流水標準(SS超標)(懸浮固體：228.0mg/L，法規最大限值：30mg/L)。台半須依環境教育法第23條規定參加環境講習2小時，及依裁處書規定期限內繳納罰鍰142.8萬元，日後將持續改善並加強管理及人員教育訓練，杜絕環境污染、避免此情形再發生。(編輯整理：廖小蕎)
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：