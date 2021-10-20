全球各國9月最新CPI（消費者物價指數）相繼出爐，無不高到嚇人，顯示主要經濟體的通膨仍是現在進行式，且在超寬鬆的貨幣政策環境下，對經濟復甦帶來巨創，恐成拖垮全球經濟活動的最大黑天鵝。

瑞士再保險集團首席經濟學家安仁禮（Jerome Jean Haegeli）分析，更高的通膨率既是政策選擇，也是各政府採取擴張和激進財政貨幣政策以應對疫情衝擊的结果，因為在短期政策的强力刺激下，需求雖應聲而漲，也推升消費品和大宗商品的價格水準，而從長期來看，供需錯配也加大結構性的通膨壓力。

除终端商品價格上升，推動CPI同步走高，供给端則因疫情衝擊，導致產業鏈、供應鏈循環受阻，進一步擴大供需缺口，也加劇漲勢。學者分析，從CPI分項來看，原材料和芯片短缺等供應鏈瓶頸疊加與勞動力不足，正是推高美國CPI的主因。

雖歐美央行齊稱通膨僅屬「暫時的」，工銀國際首席經濟學家程實卻認為，歐美疫情受控後，主要商品和服務價格未順利同步回落，商品及服務價格續居高位，從目前情勢觀察，很難斷定商品或服務價格定能隨供给產能恢復，而跟著迅速調整。

中國銀行研究院則指，全球主要央行縮减貨幣刺激，造成金融條件收緊，融資環境惡化，中小企業、低評級企業再融資成本增加，信用違約與破產風險加大，進而抑制融資投資與經濟增長。就讓我們一起從台灣看天下，以他國為鑑，了解通膨正如何影響各國民眾的生活。

▲台灣：台積開科技業漲價第1槍，油價創3年新高

晶圆代工龍頭台積電8/25通知，7奈米以上製程的新訂單全面漲價20%，7奈米以下的先進製程也漲7%到9%，雖是因供不應求而決定以價制量，但漲價氣氛已逐漸向各產業蔓延醞釀。接著，王品10/25日起15個品牌首度齊漲5%，台灣賓士、寶獅雪鐵龍（Peugeot Citroen）等歐系進口車，也見2％至5％不等的調幅。

無獨有偶，台灣中油也自10開啟油價調漲的列車，11日凌晨零時起汽、柴油各漲0.4元及0.3元，目前95無鉛每公升已達31元，創3年來新高，漲勢自此難回頭。

行政院主計總處10/6發布9月消費者物價指數（CPI），年增率2.63%，創8年半新高，而與民生密切相關的沙拉油、調理油，年增率更破9％，家庭主婦跟餐飲業者都叫苦連天，今年CPI四度衝破2%的通膨警戒線，官員卻稱國內沒通膨，至今無具體作為。

▲大陸：原物料、糧食齊漲下的凜冬將至

因澳洲等燃煤進口量不足，引發限電效應擴大，凸顯能源短缺危機，連帶使水泥、塑化原料報價飛漲，加上國際糧價也邁入上漲周期，大陸境內卻因限電導致玉米、大豆、水稻等加工廠下修開機率，有學者認為，國際國內形勢的相互影響下，大陸糧價恐會急劇上升。

同一時間，限電政策影響逾20個省份，電價在入冬之際調漲，如廣東省調漲25%，湖南省也跟進，目前雖仰賴俄羅斯增加輸電，暫解北方省份缺電問題，但未來的買電成本，仍將部分轉嫁至消費者身上。

▲德國：9月通膨率4.1%，成全歐最怕通膨的國家

天然氣庫存低、液化天然氣（LNG）進口減和俄羅斯輸送減少等3大因素，推升今年歐洲天然氣價狂飆2倍，高盛更補刀，指若今冬天比預期冷，當地工業部門將面臨停電停產，寫下全歐「高能源價格=高通膨=消費減退=經濟失速」的數學方程式。

其中，德國因取消去年實施的臨時增值稅，使通膨率躍至4.1%，創近30年來最大增速，連購入新車也因全球車用晶片短缺，得比過往多付約360歐元，德國央行行長Jens Weidmann憂心通膨率恐進逼5%，抨擊歐洲央行的低利率措施持續時間過長。

▲英國：高物價與加稅雙重打擊，長期通膨預期心理飆

脫歐之後引發貨車司機等勞工短缺，加上疫情期間封城重創供應鏈，導致雀巢、聯合利華等大型企業紛漲價，超市商品價格平均上漲1.3%，貓糧、生鮮肉品、糕點價格都勁揚，9月起伴隨天然氣價暴漲，鋼廠、化肥廠技術性停產以規避高昂成本，都讓專家警告，英國家庭今冬恐面臨物價飛漲與政府加稅的雙重打擊。

據民調機構YouGov在9月進行的調查顯示，英國民眾對未來12個月的通膨預期大增1個百分點至4.1%，對来5至10年的通膨預期也升至3.8%，在在顯示通膨預期失控的上行風險增加。

▲巴西：貴到吃不起，紅肉、果汁都不買了

巴西通膨率自5月起驚驚漲，現已遠高央行全年預期的3.75%均值，當地媒體日前調查顯示，67%消費者減少紅肉消費，51%減飲軟飲料和果汁，還有逾40%少吃麵包，甚至連牛奶都不喝了，顯示通膨壓力下，民眾食品消費結構發生巨變，雞蛋反成蛋白質的主要攝取來源，約50%受訪者增加雞蛋消費量，且減少食品消費的民眾，年齡和教育程度差別不大。

▲美國：萬物齊漲驚呆眾人，調薪都被通膨吃光

9月CPI年增5.4%，不僅高於預期，也創30年來新高，由於未來幾個月仍恐續漲，加劇國內通膨情勢。但其實，民眾早從6月起，就因缺櫃、塞港問題嚴重，開始感受物價壓力，從培根到建材、汽油到油漆，無不大幅漲價，過去消費者花100美元可以買到的食品，現在要付130到150美元才能走出超市。

且和富人持有股票、房地產等金融資產，漲幅或可彌平通膨率，勞工階級得付出更多金錢才能取得汽油、食品等民生物資，加上房租支出占比也提高，受通膨所苦的情況更為嚴重，因此即使調薪，漲幅仍被通膨吃個精光。

萬物齊漲態勢加劇，且伴隨物價上漲，使缩水式通膨也開始出現，雖價格不變，包裝跟容量卻明顯變小，如好市多（Costco）衛生紙從425張減為380張、Dial沐浴露從21盎司减至16盎司、桂格即食麥片也由10包減至8包等，部分商品減量幅度近4分之1。

價格上漲能否如官員所言是「暫時性的」，將隨供應鏈中斷的解決，壓力有望消退，已有學者不以為然，認為民間熱錢太多才是導致全面通膨的主因，美國前財政部長桑默斯更示警，大規模財政刺激和貨幣寬鬆政策、加上經濟邁入重啟階段，將帶來龐大的物價壓力，60年代長達10年的通膨噩夢恐重演。

(時報資訊)