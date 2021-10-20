全球各國9月最新CPI（消費者物價指數）相繼出爐，無不高到嚇人，顯示主要經濟體的通膨仍是現在進行式，且在超寬鬆的貨幣政策環境下，對經濟復甦帶來巨創，恐成拖垮全球經濟活動的最大黑天鵝。
瑞士再保險集團首席經濟學家安仁禮（Jerome Jean Haegeli）分析，更高的通膨率既是政策選擇，也是各政府採取擴張和激進財政貨幣政策以應對疫情衝擊的结果，因為在短期政策的强力刺激下，需求雖應聲而漲，也推升消費品和大宗商品的價格水準，而從長期來看，供需錯配也加大結構性的通膨壓力。
除终端商品價格上升，推動CPI同步走高，供给端則因疫情衝擊，導致產業鏈、供應鏈循環受阻，進一步擴大供需缺口，也加劇漲勢。學者分析，從CPI分項來看，原材料和芯片短缺等供應鏈瓶頸疊加與勞動力不足，正是推高美國CPI的主因。
雖歐美央行齊稱通膨僅屬「暫時的」，工銀國際首席經濟學家程實卻認為，歐美疫情受控後，主要商品和服務價格未順利同步回落，商品及服務價格續居高位，從目前情勢觀察，很難斷定商品或服務價格定能隨供给產能恢復，而跟著迅速調整。
中國銀行研究院則指，全球主要央行縮减貨幣刺激，造成金融條件收緊，融資環境惡化，中小企業、低評級企業再融資成本增加，信用違約與破產風險加大，進而抑制融資投資與經濟增長。就讓我們一起從台灣看天下，以他國為鑑，了解通膨正如何影響各國民眾的生活。
▲台灣：台積開科技業漲價第1槍，油價創3年新高
晶圆代工龍頭台積電8/25通知，7奈米以上製程的新訂單全面漲價20%，7奈米以下的先進製程也漲7%到9%，雖是因供不應求而決定以價制量，但漲價氣氛已逐漸向各產業蔓延醞釀。接著，王品10/25日起15個品牌首度齊漲5%，台灣賓士、寶獅雪鐵龍（Peugeot Citroen）等歐系進口車，也見2％至5％不等的調幅。
無獨有偶，台灣中油也自10開啟油價調漲的列車，11日凌晨零時起汽、柴油各漲0.4元及0.3元，目前95無鉛每公升已達31元，創3年來新高，漲勢自此難回頭。
行政院主計總處10/6發布9月消費者物價指數（CPI），年增率2.63%，創8年半新高，而與民生密切相關的沙拉油、調理油，年增率更破9％，家庭主婦跟餐飲業者都叫苦連天，今年CPI四度衝破2%的通膨警戒線，官員卻稱國內沒通膨，至今無具體作為。
▲大陸：原物料、糧食齊漲下的凜冬將至
因澳洲等燃煤進口量不足，引發限電效應擴大，凸顯能源短缺危機，連帶使水泥、塑化原料報價飛漲，加上國際糧價也邁入上漲周期，大陸境內卻因限電導致玉米、大豆、水稻等加工廠下修開機率，有學者認為，國際國內形勢的相互影響下，大陸糧價恐會急劇上升。
同一時間，限電政策影響逾20個省份，電價在入冬之際調漲，如廣東省調漲25%，湖南省也跟進，目前雖仰賴俄羅斯增加輸電，暫解北方省份缺電問題，但未來的買電成本，仍將部分轉嫁至消費者身上。
▲德國：9月通膨率4.1%，成全歐最怕通膨的國家
天然氣庫存低、液化天然氣（LNG）進口減和俄羅斯輸送減少等3大因素，推升今年歐洲天然氣價狂飆2倍，高盛更補刀，指若今冬天比預期冷，當地工業部門將面臨停電停產，寫下全歐「高能源價格=高通膨=消費減退=經濟失速」的數學方程式。
其中，德國因取消去年實施的臨時增值稅，使通膨率躍至4.1%，創近30年來最大增速，連購入新車也因全球車用晶片短缺，得比過往多付約360歐元，德國央行行長Jens Weidmann憂心通膨率恐進逼5%，抨擊歐洲央行的低利率措施持續時間過長。
▲英國：高物價與加稅雙重打擊，長期通膨預期心理飆
脫歐之後引發貨車司機等勞工短缺，加上疫情期間封城重創供應鏈，導致雀巢、聯合利華等大型企業紛漲價，超市商品價格平均上漲1.3%，貓糧、生鮮肉品、糕點價格都勁揚，9月起伴隨天然氣價暴漲，鋼廠、化肥廠技術性停產以規避高昂成本，都讓專家警告，英國家庭今冬恐面臨物價飛漲與政府加稅的雙重打擊。
據民調機構YouGov在9月進行的調查顯示，英國民眾對未來12個月的通膨預期大增1個百分點至4.1%，對来5至10年的通膨預期也升至3.8%，在在顯示通膨預期失控的上行風險增加。
▲巴西：貴到吃不起，紅肉、果汁都不買了
巴西通膨率自5月起驚驚漲，現已遠高央行全年預期的3.75%均值，當地媒體日前調查顯示，67%消費者減少紅肉消費，51%減飲軟飲料和果汁，還有逾40%少吃麵包，甚至連牛奶都不喝了，顯示通膨壓力下，民眾食品消費結構發生巨變，雞蛋反成蛋白質的主要攝取來源，約50%受訪者增加雞蛋消費量，且減少食品消費的民眾，年齡和教育程度差別不大。
▲美國：萬物齊漲驚呆眾人，調薪都被通膨吃光
9月CPI年增5.4%，不僅高於預期，也創30年來新高，由於未來幾個月仍恐續漲，加劇國內通膨情勢。但其實，民眾早從6月起，就因缺櫃、塞港問題嚴重，開始感受物價壓力，從培根到建材、汽油到油漆，無不大幅漲價，過去消費者花100美元可以買到的食品，現在要付130到150美元才能走出超市。
且和富人持有股票、房地產等金融資產，漲幅或可彌平通膨率，勞工階級得付出更多金錢才能取得汽油、食品等民生物資，加上房租支出占比也提高，受通膨所苦的情況更為嚴重，因此即使調薪，漲幅仍被通膨吃個精光。
萬物齊漲態勢加劇，且伴隨物價上漲，使缩水式通膨也開始出現，雖價格不變，包裝跟容量卻明顯變小，如好市多（Costco）衛生紙從425張減為380張、Dial沐浴露從21盎司减至16盎司、桂格即食麥片也由10包減至8包等，部分商品減量幅度近4分之1。
價格上漲能否如官員所言是「暫時性的」，將隨供應鏈中斷的解決，壓力有望消退，已有學者不以為然，認為民間熱錢太多才是導致全面通膨的主因，美國前財政部長桑默斯更示警，大規模財政刺激和貨幣寬鬆政策、加上經濟邁入重啟階段，將帶來龐大的物價壓力，60年代長達10年的通膨噩夢恐重演。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：