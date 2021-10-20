如同上篇所言，除了大撒錢的後遺症、大宗商品飆漲之外，通膨上漲的原因還有能源及供應鏈雙重危機所致，加上大陸限電令再補一刀，讓通膨情勢更加嚴峻。
3.能源危機來襲
在全球力推可再生能源、綠色能源、碳中和之際，舊能源正展開了一場逆襲，天然氣、煤炭和石油供不應求，能源短缺的危機正席捲全球。
今年初開始，歐美電價持續大漲，較去年高出1倍以上，大幅推高歐美企業生產及民眾生活成本。主要是歐美於過去10年，持續降低煤炭等傳統能源發電比重，而大幅提升風電、水電占比。未料今年初以來，遭逢乾旱天氣、歐洲風電、美國水電發電量驟降等因素，為填補缺口，歐美火力發電需求激增。
而歐美火力發電主要仰賴天然氣，然而受到俄羅斯天然氣供應異常緊絀、北海風力不足、亞洲需求上升、北海數個平臺關閉及天然氣儲存量不足等諸多原因影響，造成天然氣短缺，導致天然氣價格飆漲，並持續推升火力發電成本及整體電價。歐洲天然氣迄今漲幅超過2.5倍，美國天然氣價格漲幅近1倍，亞洲天然氣價格至今也暴漲175%。
此外，天然氣是氮肥最重要的成本之一，而天然氣價格飆高，也影響到了英國生產二氧化碳的化肥廠運作，並引發一連串連鎖反應，包括飲料製造、肉品加工等食品業者恐將因為二氧化碳告罄，而被迫停產，迫使英國政府不得不緊急介入。
由於能源危機發酵中，目前市場擔心歐美這個冬天將會很難過。亞洲的燃料買家更是不惜高價進貨，特別是中國大陸在缺煤導致限電下，不在乎亞洲液化天然氣價格已創新高，依然加價買進，希望儘快補足一些能源缺口。
比起天然氣，原油或許是這波漲價幅度較不突出的能源。不過，原油近期也持續反彈，站上80美元/桶，但這才剛開始而已。各界預估，油價最快年底就會見到100美元，甚至根據QuikStrike數據顯示，部分交易員更押注布蘭特油價明年12月將創200美元新高。若真如此，恐怕大事不妙了。
分析人士認爲，極端天氣、能源政策、經濟復甦等多重因素，加劇全球能源市場供需失衡，導致能源價格水漲船高，估計此情況仍將持續一段時間，將對全球通膨及經濟復甦帶來不小影響。
4.供應鏈危機依然嚴峻
十幾年都不漲的航運股，自從新冠疫情爆發以來，股價便驚驚漲，迎來最美好的時刻，無疑說明瞭全球大缺櫃之下，所引發的供應鏈斷鏈危機。
目前全球90%的貨物運輸都是仰賴海運，從米、麵粉等基本糧食，到紡織品、家電、3C、零組件等商品，幾乎都是透過海運運輸。不過，受到新冠肺炎疫情影響，全球大缺櫃、港口雍塞，使得航運的運費越來越貴，許多企業更面臨商品斷炊的問題。
舉例來說，美國肯德基出現雞肉產品供應不足，無雞可炸的窘境，全美知名連鎖炸雞翅速食店Wingstop也因雞翅缺貨，必須研發雞腿產品替代。其他如麥當勞、星巴克等許多知名連鎖企業，也都面臨著原物料供應短缺的問題。不僅民生用品，就連電子產業供應鏈也是大缺貨，例如福特、通用、福斯、豐田、本田等全球知名車廠，因為車用晶片缺貨，而宣布停工數日或數周。
雖然目前航運疏運狀況已有些好轉跡象，但誰也不清楚，這場斷鏈危機將何時才能畫下句點。在國際航運尚未完全恢復，全球供應鏈依然存在斷鏈危機，進一步加大物價上漲的力道。
5.大陸限電令再補一把刀
大陸9月底無預警祭出限電令，讓原本已經供給吃緊的供應鏈，更是雪上加霜。
為了實現碳中和，今年中秋節後，大陸宣布強化實施「能耗雙控」，影響所及高達16個省份，更是牽動全球供應鏈。因陸為製造大國，從金屬冶煉、電子廠、紡織業，都被嚴格限制產能，將加重商品及原物料的缺貨情況。
同時，根據彭博報導，為了紓解電荒，大陸正考慮提高工業用電價格，一旦成真，物價將因此上揚，而加劇通膨的現象。經濟學家甚至擔憂，大陸的限電危機，恐將是重演美國1970年代停滯性通膨的引爆點。
推升通膨5大來源齊發，物價上漲恐非短暫現象，影響擴及全球，未來消費者恐將得勒緊褲帶，並強化投資理財，增加荷包厚度，才能迎戰即將襲來的高通膨危機。
(時報資訊)
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