最近最熱門的話題，莫過於全球通膨壓力升溫，究其原因，乃為大量印鈔後果、大宗商品飆漲、能源危機、供應鏈危機、中國限電令等五大因素集結所致。目前多數專家均認為，此場通膨風暴，正席捲全世界，恐非短期內能夠結束。
1.大撒錢救市的後遺症
雖然這波通膨源頭為大宗商品飆漲所推升，但其根本原因，是來自於各國政府為了挽救新冠疫情造成的經濟影響，拼命印鈔所致，卻就此為通膨添了一把火。
因為大舉印鈔的結果，市場資金氾濫，致使貨幣出現貶值現象，進而造成物價上漲，最後形成通膨現象。尤其眾多國家中，以美國資金放水最多，美元浮濫，走向貶值大道，帶動大宗商品走揚。
中國世界貿易組織研究會副會長霍建國便指出，美元是世界貨幣，許多大宗商品以美元計價，美元多發，使得國際市場上流動的貨幣增加，但全球可供購買的商品卻是有限，在需求大於供給之下，導致以美元計價的大宗商品漲價。
全球大宗商品漲價，進一步造成企業生產成本上升和經營困難，也讓普羅大眾深受其害。美國參議院議員泰德·克魯斯(Ted Cruz)10月中旬在推特發文指稱，拜登政府正面臨通膨炸彈，美國消費者物價指數攀升至5.4%以上，各種民生物價飛漲，例如雞蛋上漲12.6%、雞肉上漲7.6%、新鮮水果上漲5.0%，甚至連新車價格漲幅也高達8.7%，為4年來最大漲幅。通膨就猶如殘酷的稅收，對於工薪階級影響甚遠。
而美元大量印鈔引發的通膨，感受最深、影響最大的，並非只有美國，而是全球各國皆牽連其中，許多國家的物價漲幅高達兩位數。可以說，美國大放水，全世界皆遭殃，特別是中下階級的薪水族，薪資漲幅恐怕趕不上通膨的速度，實質購買力因而衰退。
2.大宗商品飆升 物價漲不停
從美國聯準會(FED)大撒錢開始，全球大宗商品價格不斷飆漲，從能源、基本金屬，一直到農產品、食品等各種民生必需品，無一不漲，而且漲幅都是翻倍，甚至是數倍。
從追蹤23種能源、金屬和農作物期貨價格的彭博大宗商品現貨指數（BCSI），以及倫敦金屬交易所追蹤6種工業金屬的基本金屬指數，於10月雙雙創下歷史新高紀錄來看，各界擔憂通膨不是沒有原因的。光是BCSI，自去(2020)年3月以來，已經飆漲逾90%，正是目前通膨嚴峻現象的寫照。
除了油煤價格居高不下，鋼價飆漲3倍，是20年新高，銅、鋁及鋅等基本金屬價格，也攀升至近13、14年最高水準。不僅如此，根據聯合國糧農組織10月7日發佈報告亦顯示，在供給趨緊及需求強勁帶動下，國際棕櫚油價格已達到10年高點，世界菜籽油價格也大幅上漲。
而巴西受到乾旱及寒害夾擊，也推高了國際咖啡豆價格飆升，其中阿拉比卡咖啡豆的期貨價一度飆至每磅2.15美元，創下近7年來最高。其他諸如糖、棉花、可可等各種軟性商品期貨，也都漲到近年來的高位，推動製造成本上升。所以，目前全球堪稱是處於萬萬皆漲的處境。
《待續 接下篇》
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