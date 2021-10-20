【時報-台北電】鈺齊-KY(9802)110年第3季營收41億4981萬3千元，稅前淨利4億208萬5千元，本期淨利3億4156萬8千元，歸屬母公司淨利3億4165萬1千元，基本每股盈餘1.84元。110年前3季營收110億4603萬元，稅前淨利9億1712萬元，本期淨利7億9646萬1千元，歸屬母公司淨利7億9685萬2千元，基本每股盈餘4.29元。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

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