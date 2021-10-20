【時報-台北電】雙邦(6506)有價證券達公布注意交易資訊標準，公告9月營收1.55億元，年增16%；稅前純益500萬元，年減58%；稅後純益400萬元，年減67%；每股盈餘0.05元。(編輯整理：張嘉倚)

(時報資訊)

#雙邦

個股觀測

優良
持平
注意

相關族群

延伸閱讀