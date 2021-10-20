【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】《日刊工業新聞》周三報導，美國記憶體晶片大廠美光科技（Micron Technology Inc）將在其位於日本廣島市的生產基地打造一座新工廠，預計投資規模將達到8,000億日圓（70億美元）。

報導指出，這座新廠將生產用於數據中心的DRAM晶片，預計於2024年投產。

美光駐日本高層尚未對此消息發表評論。美光在其現有的廣島廠生產300mm DRAM晶圓，在當地也設有研發中心。

這一波居家防疫引爆的電子設備需求導致非記憶體晶片供應陷入嚴重短缺，迫使汽車和智慧手機等製造商不得不減產因應，連帶波及DRAM晶片銷售，但產業專家表示，數據中心的擴充將帶動DRAM晶片需求反彈。

此前全球晶圓代工龍頭台積電上周宣布在日本建廠的計畫，媒體報導日本政府可能補貼部分建廠費用。

日本政府希望吸引晶片製造商進來投資，以確保其國內半導體供應無虞，這對日本維持經濟競爭力至關重要。

(時報資訊)