【時報記者沈培華台北報導】經濟部技術處mTARC主題館，參與今年10月20~22日舉辦的首屆台灣國際智慧移動展（2035 E-Mobility Taiwan）聚焦在全球最熱門的電動車與自駕趨勢，精選7項車輛領域科技專案成果，協助產業技術升級，切入國際供應鏈。
據國際產調機構marklines資料顯示，2020年全球電動車銷量已超過300萬輛，年度成長率超過46.3%，若要達成巴黎氣候協定碳中和的目標，2030年全球電動車總量預計將增加至3.8億輛，到2050年達17.8億輛。未來，電動車將佔所有公路運輸活動的8成以上。順應成長趨勢，台灣過去5年車用電子產業的產值，以每年13%的幅度增長，2020年已達新台幣2,700億元，如今在ICT大廠陸續投入下，預期發展將更為快速，推估2025年產值可望達到6,000億元，車用電子產值可望迎來爆炸性成長。
經濟部技術處為了增進汽車工業與國際交流，成立台灣車輛移動研發聯盟（Mobility Taiwan Auto Research Consortium，簡稱mTARC），集結7大法人研究機構及2家業者的力量，自2008年起累積擁有自駕車與電動車相關專利超過千件，目前也已授權專利廠商205家，協助廠商創造近千億產值效益。
台灣已具備硬體製造及ICT軟體/技術優勢，台灣機會在於智慧化與系統整合，經濟部技術處委請智庫在1年內拜訪台灣約20家的車廠、零組件廠商及ICT廠商，未來將透過科技專案協助產業技術升級，預計將投入約7億元，建置完備下世代車電的測試驗證能量，協助產業切入國際供應鏈，如全速域全車種實車封閉式驗證場域、多合一動力驅控系統驗證能量、次世代數位座艙驗證設備等，提升產業於國際供應鏈位階。
mTARC主題館此次以「智行科技 移向未來」為主題，帶來智慧電動新技術，展出包含自駕關鍵技術成果、雙影像車輛視覺模組、電控化懸吊、AI車輛視覺感知系統、自駕車在地化安全驗證技術、智慧聯網自駕車運行技術實證及電動巴士模組等，其技術均已成功技轉給廠商的實績成果，包括六和機械、技嘉科技、明泰科技、輝創電子、英業達、開發工業、研華科技、台灣中油，可見科技專案成果已有相當程度擴散電動與自駕產業供應鏈中。
經濟部所屬法人車輛中心（ARTC）的自駕關鍵技術成果中，也與台灣協助TESLA、豐田等大廠生產的20幾家台灣廠商，協力組成國際級自駕車台灣隊。
(時報資訊)
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