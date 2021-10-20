櫃買中心20日表示，外幣計價國際債券發行市場持續成長，今（110）年至10月19日，國際債券共發行179檔，發行量達新台幣1.1094兆元，而市場規模於9月23日突破2,000億美元後持續上升，至10月19日達2,036.03億美元，為我國債券市場規模最大的債券種類。
我國國際債券市場發行案件持續成長，以發行規模來看，共有137家發行人，分布於33個不同的國家，在發行人產業屬性方面，分布於18種不同的類別，包含7檔中央政府主權債及1檔地方政府債。
國際債券市場在商品設計方面亦有多元化發展，計息類別包含零息附隱含利率方式、固定利率方式、浮動利率方式及固定轉浮動方式，今年度亦有智利政府、新韓信用卡公司、Goldman Sachs Finance Corp International Ltd及德意志銀行來臺發行永續發展債券，並有Goldman Sachs Finance Corp International Ltd首次以SOFR（The Secured Overnight Financing Rate）作為指標利率之正浮動利率債券。另中國信託商業銀行亦於今年8月底首度發行2檔以組合式利率（利差型及區間計息型）為計息方式之結構型國際債券，總發行金額為1,365萬美元，滿足市場投資與籌資之多元需求。
今年度已有3個國家的中央政府來台發行專業板國際債券，分別為墨西哥政府、智利政府與阿拉伯聯合大公國政府，其中阿拉伯聯合大公國政府所發行之美元計價主權債券於10月19日首度來台發行並於櫃買中心掛牌，發行量為20億美元，年期40年，票面利率為固定利率3.25％，信用評等等級為Aa2，國內機構法人認購踴躍，預期國際債券市場仍可望再擴增發行規模。
(時報資訊)
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