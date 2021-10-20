影音串流平台Netflix韓劇「魷魚遊戲」席捲全球，除了場景華麗、情節緊湊之外，重要的是該劇深刻反映社會現狀與無奈，讓人感同身受。劇中的每位參賽者共通點都是負債好幾億韓幣，台灣近年來因為疫情造成失業減薪潮，讓更多人開始揹債，在看「魷魚遊戲」的同時，公勝財顧建議，不妨趁此時機檢視負債狀況，透過債務協商或是以低（利）還高（利）的方式，將負債比降到3成以下，以免現在的負債侵蝕掉未來的幸福。
低利率的時代來臨，在房貸、車貸、學貸、信貸申請簡便快速的時代，大部分的民眾都有貸款支出。在貸款如此便利的情況下，是否要讓債務澎脹這麼大，像「魷魚遊戲」的參賽者一樣賭上生命，值得深思。公勝財顧財務顧問吳婕存表示，貸款就是預支自己未來的錢，在預借未來的前提下，首先要考量自己的現金資產流動性足夠嗎？主動收入是否足夠支應還款期間開銷？通常日常生活所需佔收入60％，理財佔30％，另外的10％則用於醫療、壽險等相關人身保障。
吳婕存提到自已負債高比率的客戶經驗，夫妻加一個小孩的7年級生家庭，年薪100萬元，因買房投資及股票投資，信貸+房貸達2500萬元，月付金比重太重，陷入財務危機。因為投資部位太大，經她建議後將手上部份持股賣掉、還債，讓貸款保持1千萬元以下，月付金在3萬元上下，大降負債比。吳婕存建議負債當下，收支要紀律管理，不要因多了一筆錢而增加隨性消費，也提醒投資市場瞬息萬變，本金侵蝕情況下，各種風險都有可能遇到，貸款投資要格外小心。
公勝保經濟發事業部經理鄒秉中也提醒民眾，債務若不清償，除了帳戶被凍結外，會導致理賠的保險金也拿不到的處境。若真有負債要與銀行做好協商，千萬不要置之不理，往後除了貸款有困難，還要面對罰款違約金、個人信用受損、起訴、催收等狀況。
鄒秉中也曾協助客戶理債，原本該客戶月薪5萬元，負債35萬元，但因客戶未按時還款，反而讓雪球愈滾愈大，在他建議下，客戶與銀行債務協商，讓償債月付金要降低在收入的30％以內，每月還款1.5萬元，另外降低生活開銷，每月再存1.5萬元做為未來的預備金。2年過後，除了債務清償之外，又多了30萬元的資金，可以做下一步投資的打算。鄒秉中也建議無債一身輕後，亦可透過保單來規劃，透過保險或是投資型保單，並設定停損與獲利點，定時定額加上長期持有，來加速或是提高理財效果。
(時報資訊)
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