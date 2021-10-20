櫃買中心20日表示，為讓投資人更加瞭解櫃買富櫃200指數及上櫃永續相關指數，特別規劃於11月1日及12月30日辦理「尋找櫃買系列指數雙冠王」活動，投資人除可以每周預測櫃買富櫃200指數當周收盤點數挑戰「神算王」外，還可以從上櫃永續相關指數的主要成分股及其商品中挑選適合標的，參加「績效王」模擬投資組合競賽。

透過「神算王」及「績效王」不同屬性遊戲的設計，櫃買中心期望投資人可藉由對國際情勢及市場動態的掌握來預測指數走勢，也可藉由ESG評鑑把關、定期檢視及停損機制等，從模擬投資競賽中來建立永續投資及風險管理的概念。

本次活動獎項豐富，最大獎額更高達15,000元，且為響應政府政策，綁定數位五倍券的投資人可於活動期間至活動網頁登錄數位五倍券優惠代碼，抽獎機會將以五倍計算。《尋找櫃買系列指數雙冠王》相關詳情將於活動開始前於公布櫃買中心網站（http://www.tpex.org.tw），投資人可多加留意及把握猜指數比績效拿好禮的機會。

(時報資訊)