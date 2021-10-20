【時報-台北電】因全球主要金屬生產國中國，承諾將會降低煤炭價格，稍微緩解了對基本金屬供應中斷的擔憂，加上，近期強勁高漲的金屬價格，在能源市場高點普遍預期回落之際，引發投資客先行獲利了結，致倫敦(LME)銅價周三(10/20)下跌。

周三(10/20)截至台北時間14:10，倫敦金屬交易所(LME)三個月指標期銅下跌1.21%，報每公噸10,027美元，盤中最低一度跌至每公噸9,908.5美元。(編輯整理:呂方維)(商品行情網）

(時報資訊)

#LME #銅價 #原物料

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（更新：2021/10/20）
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