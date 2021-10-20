【時報編譯張朝欽綜合外電報導】法國主要建築和營建商萬喜(Vinci)周二宣布，在公共工程建設和高速公路交通量增加之下，第三季銷售已經超越疫情前水準。
該歐洲最大營建和特許公司第三季銷售按年增加7.8%，來到132.4億歐元(約153.9億美元)，符合分析師預期，並超越疫情前2019年同期的131.3億歐元水準。
萬喜集團正受惠於數個大型營建工程，以及疫情過後，高速公路交通量的成長；但是勞動力短缺、原物料上漲，也迫使該集團去考慮是否要延後數個計畫。
財務長Christian Labeyrie表示，在客戶同意下，數個計畫可能從今年延後到明年進行，而這並不會影響集團淨利表現。Labeyrie認為集團足夠大，並不追求更多的銷售，而是追求更優質的訂單，以改善集團的獲利率。
儘管歐盟的疫苗接種證明計畫已推出，但萬喜的小型機場業務仍然萎靡，機場乘客量僅約在2019年的六成的水準。萬喜的機場部門，包括倫敦Gatwick機場，其營收較2019年約下滑55%。
萬喜也確認了先前的財測指引，即2021年全年獲利不會回復到疫情前水準，但是會比2020年大幅攀升。
萬喜表示，能源基礎建設和建築業務應會實現與2019年相比的全年成長；而高速公路部門的營收也應會接近傳染病爆發前的水準。
該公司沒有給出具體的財務預測數字。
(時報資訊)
#萬喜
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