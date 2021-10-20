中央流行疫情指揮中心20日公布國內新增4例新冠肺炎確定病例，均為境外移入，另確診個案中無新增死亡。
指揮中心說明，今日新增4例境外移入個案，均為女性，年齡介於10多歲至30多歲，分別自匈牙利（案16454）、菲律賓（案16455）、印尼（案16456）、美國（案16457）入境，入境日介於今（2021）年10月6日至10月17日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。
指揮中心統計，截至目前國內累計3,781,738例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含3,764,827例排除），其中16,347例確診，分別為1,708例境外移入，14,585例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。
2020年起累計846例COVID-19死亡病例，其中834例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市319例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：